Autotrasporto in crisi. Il punto con Franco Annunziata di Trasportounito

Il gasolio oltre i 2 euro causa 9000 euro l’anno di extracosti per ogni mezzo.
Trasportounito, pensa nuovamente al fermo dell’autotrasporto. Le imprese denunciano infatti il forte aumento del costo del gasolio, stabilmente oltre i 2 euro al litro, e la mancanza di attenzione da parte del Governo che ha introdotto misure giudicate insufficienti. Ne parliamo in diretta con il referente per la Campania di Trasportounito, Franco Annunziata
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Annunziata su trasporto
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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