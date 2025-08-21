Automobilista insegue bus e minaccia il conducente, follia a Nocera Inferiore

Ieri sera, durante un servizio sostitutivo ferroviario sulla tratta Napoli–Salerno, un autista della società Leonetti & Gallucci è stato vittima di una grave aggressione a Nocera Inferiore.
Per futili motivi di viabilità, un automobilista ha inseguito il bus fino a bloccarlo ad un semaforo, scendendo dal veicolo e colpendo con violenza la porta del mezzo, minacciando il conducente e spaventando i passeggeri.
L’episodio ha provocato l’interruzione temporanea del servizio, con disagi per l’utenza e danni all’azienda. La FILT CGIL esprime piena solidarietà al lavoratore coinvolto e ai viaggiatori che hanno vissuto momenti di paura e tensione.
Per il sindacato “è indispensabile garantire maggiore sicurezza sui mezzi e lungo le tratte più esposte, attraverso controlli più capillari e risposte immediate alle richieste di aiuto”. Viene quindi ribadita la richiesta di una convocazione da parte del Prefetto di Salerno, affinché si riapra un tavolo di confronto finalizzato a mettere in campo misure concrete per la tutela dei lavoratori e della collettività.
