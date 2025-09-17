Automedica da Pontecagnano a Battipaglia. Vopi: “Un disastro per i cittadini dei Picentini”

“No alla delocalizzazione dell’auto medica del 118 da Pontecagnano”.
Nei giorni scorsi l’appello è partito da Vincenzo Savarese, presidente dell’associazione Vopi dopo la decisione annunciata di spostare l’automedica a Battipaglia dal prossimo primo ottobre.
Nella giornata di ieri c’è stato anche un incontro con il sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara che ha assicurato massima attenzione alla vicenda considerando che in un anno, l’automedica nel territorio dei Picentini ha portato a termine con successo oltre 1200 interventi.
Alla base della decesione, ci sarebbe la mancanza di medici per coprire il servizio. Ma il territorio è molto vasto e conta circa 150mila abitanti. Non solo non sarebbe opportuno spostare l’automedica da Pontecagnano, dicono dalla Vopi, ma è fondamentale avere almeno un’altra automedica da posizionare a Battipaglia.
Ne abbiamo parlato in diretta con il portavoce dell’Associazione Vopi, Mario Avagliano
Ascolta
no spostamento automedica
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.