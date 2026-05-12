Autodifesa femminile e consapevolezza: a maggio il corso dedicato alle donne

A maggio la Crisalide in Rete APS e il Centro Antiviolenza FEBE promuovono un’iniziativa dedicata al benessere e alla sicurezza delle donne: un corso di autodifesa femminile pensato per offrire strumenti concreti di protezione personale e rafforzare fiducia, consapevolezza e autonomia.
Il percorso è aperto a tutte le donne e non richiede alcuna esperienza precedente, configurandosi come un’occasione formativa accessibile e inclusiva. L’obiettivo è fornire tecniche pratiche di autodifesa, ma anche favorire un lavoro più ampio sulla percezione di sé, sul controllo del proprio corpo e sulla capacità di reagire in situazioni di rischio.
A guidare le partecipanti sono i volontari dell’Esercito Italiano appartenenti al Reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°), che mettono a disposizione competenze ed esperienza in un percorso strutturato su attività pratiche e finalizzato alla prevenzione e alla sicurezza personale. Il corso si svolge presso la palestra “Caporale Palumbo”, all’interno dell’area militare del Reggimento, che ospita l’iniziativa.
La prima giornata del corso si è già svolta registrando un’ampia partecipazione. Gli appuntamenti proseguiranno ogni lunedì del mese di maggio nella stessa sede.
“Promuovere percorsi di autodifesa significa riconoscere alle donne il diritto di vivere con sicurezza e libertà. La risposta straordinaria alla prima giornata conferma quanto sia necessario investire in prevenzione, consapevolezza e sostegno reciproco”.
Lo ha detto la presidente della Crisalide, Roberta Bolettieri, intervenuta a Radio Alfa.
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bolettieri
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