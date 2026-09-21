Autobus degli studenti affollati, scoppia il caso dopo i controlli a Giffoni Valle Piana. La posizione della Fit-Cisl

Scoppia il caso dopo i controlli effettuati dalla Polizia municipale di Giffoni Valle Piana agli autobus di Sita Sud affollati che svolgono servizio scolastico e pendolare.
Le Segreterie Provinciali FILT‑CGIL e FIT‑CISL Salerno, in una nota congiunta, chiedono la convocazione urgente di un incontro con il Comune di Giffoni Valle Piana, il Comando di Polizia Municipale e la Direzione SITA Sud.
In alcune circostanze, secondo i sindacati, i controlli avrebbero comportato la discesa dei passeggeri in piedi e la conseguente interruzione delle corse, con disagi per studenti e lavoratori. Pur riconoscendo la legittimità delle verifiche, le Organizzazioni Sindacali ritengono necessario chiarire le modalità di applicazione delle norme e garantire uniformità di comportamento tra gli organi di controllo.
L’incontro richiesto dai sindacati è finalizzato ad esaminare la documentazione tecnica degli autobus; ricostruire le circostanze dei controlli; definire procedure condivise che tutelino sicurezza, regolarità del servizio e dignità dei passeggeri e degli addetti al servizio. Questa mattina, per parlare della vicenda è intervenuto in diretta Diego Corace, segretario della Fit-Cisl Salerno.
Ascolta
Diego Corace su controlli autobus studenti
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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