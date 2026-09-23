Autobus affollati nel Salernitano, il consigliere regionale Luca Cascone ha detto che la Regione sta monitorando

Alla luce delle criticità emerse nel trasporto di studenti e pendolari tra la zona dei Picentini e Salerno, i sindacati di settore e SITA Sud, al termine dell’incontro di ieri convocato al Comune di Giffoni Valle Piana, hanno concordato di richiedere alla Regione Campania l’autorizzazione e il contributo necessari per: l’istituzione di corse aggiuntive, il potenziamento complessivo della tratta, la revisione degli orari, così da garantire un servizio più affidabile e sicuro.
Da noi interpellato, il consigliere regionale Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti, in diretta a Radio Alfa, questa mattina, ha detto che in questi primi giorni del nuovo anno scolastico la Regione sta monitorando i trasporti per verificare i punti critici per poi intervenire successivamente. Cascone si è sentito anche con i vertici di Sita Sud.
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Luca Cascone su autobus affollati
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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