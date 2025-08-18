Auto a Salerno travolge scooter parcheggiati e i tavolini di un bar

18/08/2025 Cronaca

Un incidente che solo per fortuna non ha avuto tragiche conseguenze è avvenuto ieri pomeriggio a Salerno, nella centralissima via Roma all’incrocio con via Duomo.

Il conducente di una Fiat 500 ha perso il controllo della vettura andando a finire su alcuni scooter parcheggiati a lato della carreggiata, travolgendo anche dei tavolini di un bar. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte nell’incidente.

Non ci sarebbero feriti gravi.

Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

