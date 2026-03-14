Auto precipita per 200 metri a Montecorice, morti due giovani fidanzati

Sono stati recuperati i corpi senza vita dei due giovani fidanzati di circa 30 anni che erano a bordo dell’auto che, nella tarda serata di ieri, ha sfondato il guardrail nel Comune di Montecorice, nel tratto di strada delle Ripe Rosse, facendo un volo di circa 200 metri prima di finire in mare.
La vettura è precipitata dopo essersi scontrata con un furgoncino. Per i due giovani non c’è stato nulla da fare. La vettura si è capovolta più volte durante la caduta ed è stata recuperata, completamente distrutta, a ridosso della scogliera, da un’autogru.
I corpi sono stati individuati dopo diverse ore di ricerche, a tarda notte, dal Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco, tra gli scogli e in mare. Sul posto anche il Nucleo Speleo Alpino Fluviale, la Guardia Costiera, i Carabinieri e i sanitari del 118.
Le due vittime, originarie di Capaccio Paestum, stavano rientrando da Agnone Cilento, dopo una serata trascorsa fuori casa.
Il conducente dell’altro mezzo coinvolto, è rimasto lievemente ferito.
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