Auto fuori strada a Sassano, muore uomo di 48 anni

01/08/2026 Cronaca Nessun commento
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Un incidente stradale mortale è avvenuto questa mattina, intorno alle 8:30, a Sassano, in via Ascolese, dove un’auto è uscita di strada, ribaltandosi più volte, finendo in un canale.

Il conducente, un 48enne, Raffaele Rotundo, residente a Montesano sulla Marcellana ma originario di Napoli, è morto sul colpo.

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AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

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