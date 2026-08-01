Auto fuori strada a Sassano, muore uomo di 48 anni

Un incidente stradale mortale è avvenuto questa mattina, intorno alle 8:30, a Sassano, in via Ascolese, dove un’auto è uscita di strada, ribaltandosi più volte, finendo in un canale.
Il conducente, un 48enne, Raffaele Rotundo, residente a Montesano sulla Marcellana ma originario di Napoli, è morto sul colpo.
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