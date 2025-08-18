Auto con coppia a bordo si capovolge a Piaggine, grave un ragazzo del posto

18/08/2025 Cronaca Nessun commento

Una coppia di giovani è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale la scorsa notte a Piaggine. L’auto con i due giovani a bordo si è capovolta.

Ad avere la peggio il conducente 18enne che avrebbe riportato un trauma cranico e diversi traumi sia agli arti che su tutto il corpo. Ferite più lievi per la ragazza che era in sua compagnia.

Sul posto per i soccorsi sono giunte due ambulanze ma è stato necessario anche l’intervento dell’elisoccorso per prelevare il 18enne che per alcuni minuti ha perso conoscenza. Con l’elicottero è stato trasportato all’Ospedale del Mare di Napoli, mentre la ragazza è stata condotta in ambulanza all’ospedale di Vallo della Lucania. Da accertare le cause del grave incidente avvenuto intorno alle 3 di notte.

