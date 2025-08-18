Auto con coppia a bordo si capovolge a Piaggine, grave un ragazzo del posto

Una coppia di giovani è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale la scorsa notte a Piaggine. L’auto con i due giovani a bordo si è capovolta.
Ad avere la peggio il conducente 18enne che avrebbe riportato un trauma cranico e diversi traumi sia agli arti che su tutto il corpo. Ferite più lievi per la ragazza che era in sua compagnia.
Sul posto per i soccorsi sono giunte due ambulanze ma è stato necessario anche l’intervento dell’elisoccorso per prelevare il 18enne che per alcuni minuti ha perso conoscenza. Con l’elicottero è stato trasportato all’Ospedale del Mare di Napoli, mentre la ragazza è stata condotta in ambulanza all’ospedale di Vallo della Lucania. Da accertare le cause del grave incidente avvenuto intorno alle 3 di notte.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.