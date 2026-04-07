Autisti Sita Sud aggrediti in Costiera Amalfitana, il racconto e le richieste di Diego Corace (Fit-Cisl)

07/04/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Ennesimo episodio di violenza in Costiera Amalfitana ai danni dei lavoratori del trasporto pubblico.
Ieri pomeriggio, nel traffico che ha caratterizzato la Costiera, all’altezza di Conca dei Marini, due autisti della SITA SUD sono stati prima minacciati e poi aggrediti fisicamente da un automobilista.

A denunciare l’accaduto sono le organizzazioni sindacali Filt-Cgil e Fit-Cisl, che esprimono piena solidarietà ai conducenti coinvolti e lanciano un duro allarme sicurezza. Secondo i sindacati, con l’aumento esponenziale dei flussi turistici, la pressione sulla viabilità è arrivata a livelli critici, innalzando drasticamente i rischi per l’incolumità del personale viaggiante e degli stessi passeggeri.

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I rappresentanti dei lavoratori chiedono l’immediata riapertura del tavolo istituzionale presso la Prefettura di Salerno. Su quanto accaduto e sulle misure da adottare, questa mattina, abbiamo sentito il segretario della Fit-Cisl Salerno, Diego Corace.
Ascolta
Diego Corace su autisti aggrediti a Conca dei Marini
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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