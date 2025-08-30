Autista Sita Sud aggredito a Pontecagnano, dopo l’ennesimo episodio lo sciopero sembra inevitabile

Ancora una volta, un autista della SITA Sud è stato aggredito durante il servizio, mentre cercava di difendere una passeggera molestata da un uomo di origine nordafricana a bordo dell’autobus senza biglietto.
L’episodio è avvenuto, ieri, sulla corsa delle 15:40, alla fermata di Piazza Sabato a Pontecagnano. L’aggressore, secondo quanto riferito dai sindacati Filt-Cgil e Fit-Cisl, ha assunto un comportamento minaccioso nei confronti di una giovane donna. L’autista, intervenuto, è stato a sua volta aggredito fisicamente. L’aggressore è fuggito prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.
Questo episodio si aggiunge a una lunga e preoccupante serie di aggressioni che stanno trasformando il lavoro degli autisti in un vero e proprio campo minato. Solo poche settimane fa, un altro conducente della SITA Sud è stato aggredito a Salerno da un passeggero furioso per una fermata non autorizzata. A Fuorni, un viaggiatore ha azionato il freno d’emergenza e colpito l’autista, costringendolo al ricovero ospedaliero. Sempre a Salerno, un autista di Busitalia, durante la sostituzione di un autobus guasto, è stato aggredito e mandato in ospedale da un viaggiatore impaziente. Analogamente, un conducente delle autolinee Leonetti ha subito un’aggressione per futili motivi.
L’elenco – rimarcano i sindacati – potrebbe continuare all’infinito. La sicurezza non può essere un optional. Arpino segretario della Filt e Corace segretario della Fit, ritengono che lo sciopero del settore, pur essendo un gesto estremo, potrebbe diventare inevitabile se non verranno adottate misure concrete da aziende e Regione Campania, che devono assumersi le proprie responsabilità.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.