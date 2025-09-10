Autista Busitalia aggredito fisicamente, è successo sulla linea di Angri

10/09/2025 Cronaca Nessun commento

Ancora una violenta aggressione a un autista di Busitalia Campania a pochi giorni dalla riattivazione del Tavolo Tematico presso la Prefettura di Salerno sul contrasto alle aggressioni al personale del Trasporto Pubblico Locale. L’episodio è avvenuto ieri, durante il servizio di linea nel comune di Angri.

Il conducente, mentre svolgeva la propria corsa, è stato vittima di un’aggressione fisica e verbale da parte di un uomo che era in sella ad uno scooter che, dopo avergli sputato addosso dal finestrino laterale, lo ha colpito ripetutamente con pugni alla testa, strappandogli la divisa e costringendolo a ricorrere alle cure ospedaliere. Solo l’intervento dei Carabinieri e del personale sanitario ha evitato conseguenze ancora più drammatiche.

Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990
Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro Promozione

“Questo episodio dimostra in maniera inequivocabile l’urgenza di tradurre in azioni concrete gli impegni assunti in sede istituzionale”. È quanto sostengono i sindacati FILT-CGIL e FIT-CISL Salerno che denunciano con forza l’insostenibile condizione di rischio a cui è quotidianamente esposto il personale viaggiante. 

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento