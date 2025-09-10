Autista Busitalia aggredito fisicamente, è successo sulla linea di Angri

Ancora una violenta aggressione a un autista di Busitalia Campania a pochi giorni dalla riattivazione del Tavolo Tematico presso la Prefettura di Salerno sul contrasto alle aggressioni al personale del Trasporto Pubblico Locale. L’episodio è avvenuto ieri, durante il servizio di linea nel comune di Angri.
Il conducente, mentre svolgeva la propria corsa, è stato vittima di un’aggressione fisica e verbale da parte di un uomo che era in sella ad uno scooter che, dopo avergli sputato addosso dal finestrino laterale, lo ha colpito ripetutamente con pugni alla testa, strappandogli la divisa e costringendolo a ricorrere alle cure ospedaliere. Solo l’intervento dei Carabinieri e del personale sanitario ha evitato conseguenze ancora più drammatiche.
“Questo episodio dimostra in maniera inequivocabile l’urgenza di tradurre in azioni concrete gli impegni assunti in sede istituzionale”. È quanto sostengono i sindacati FILT-CGIL e FIT-CISL Salerno che denunciano con forza l’insostenibile condizione di rischio a cui è quotidianamente esposto il personale viaggiante.
