Autista aggredito su autobus nel Salernitano da un passeggero, i sindacati chiedono misure urgenti

Nel primo pomeriggio del giorno di Ferragosto, un autista in servizio sulla linea 8 Battipaglia–Salerno è stato brutalmente aggredito da un passeggero, prima verbalmente e poi fisicamente, con un pugno alla testa e una spinta che lo ha fatto cadere a terra.
A scatenare la furia è stata l’attesa per il tempo necessario alla sostituzione del mezzo per un’anomalia tecnica.
Il conducente è stato trasportato al Ruggi d’Aragona di Salerno con una prognosi di 6 giorni. L’aggressore si è dileguato all’arrivo delle forze dell’ordine. Sono in corso le indagini, supportate dalle immagini della videosorveglianza interna.
Le segreterie provinciali di FILT CGIL e FIT CISL ricordano che, negli ultimi mesi, si sono verificati numerosi atti di violenza contro il personale viaggiante. “Nonostante gli sforzi aziendali per potenziare il servizio nei giorni festivi e la disponibilità del personale autista, le istituzioni continuano a latitare” così i sindacati che quindi chiedono al Prefetto di Salerno la convocazione urgente del Tavolo Tecnico interistituzionale per affrontare la questione sicurezza nel trasporto pubblico locale.
Le richieste avanzate sono:
– Cabine isolate per i conducenti, per impedire contatti diretti con passeggeri aggressivi
– Presenza fissa delle forze dell’ordine nei capolinea a rischio, come previsto dal protocollo Regione–Prefetture
– Videosorveglianza conforme al Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione Europea, con accesso diretto alle immagini da parte delle autorità competenti
– Monitoraggio trimestrale degli episodi di violenza, con report pubblici e condivisi
– Inasprimento delle pene per aggressioni al personale TPL, con procedura d’ufficio nei casi gravi
– Attivazione di un presidio mobile di sicurezza nei giorni festivi e ad alta affluenza
