Autismo, l’appello di Annarita, mamma di Nicolò, al mondo della scuola

Grande amarezza viene espressa da Annarita Ruggiero, madre di Nicolò, un ragazzino salernitano di 13 anni con un severo autismo, in una lettera rivolta al mondo della scuola.
Dopo un percorso faticoso e complesso condotto negli anni per garantire al ragazzo il diritto allo studio e all’inclusione, qualcosa nei mesi scorsi è cambiato: da 34 ore settimanali di sostegno si è passati a 12-14 ore settimanali, è stato anche cambiato il docente assegnato ad un altro ragazzo, con grande delusione da parte di Nicolò. La scuola, secondo Annarita, è diventata un luogo avversivo, e il ragazzino ne risente fortemente.
“Per anni – afferma – con amore, metodo, dedizione si è sempre riusciti ad includerlo e a donargli esperienze uniche, grazie a persone aperte al confronto e alla ricerca di un equilibrio funzionale per tutti. Oggi, però, quello spirito sembra essersi spento: al suo posto, un contesto «ingessato», in cui prevalgono ostacoli culturali, pregiudizi, rigidità organizzative che «causano danni irreversibili a persone fragili e disabili, coinvolgendo intere famiglie”.
Eppure la madre non rinuncia a credere in una soluzione: chiede che «chi sa si attivi, chi conosce medi, chi deve risolva», perché ogni secondo, ogni ora, ogni mese che passa è «devastante per Nicolò» e per tutti i ragazzi come lui. Annarita è intervenuta in diretta a Radio Alfa.
