Autismo e bambini speciali. Il direttore della ASL Sosto raccoglie l’appello di Giovanna apostolico, Presidente “L’invisibile Realtà”

Oggi nostro ospite, in diretta, l’ing. Gennaro Sosto, Direttore Generale dell’Asl Salerno.
Il Direttore Generale dell’Asl Salerno prova a dare delle risposte al grido d’allarme lanciato dai nostri microfoni da Giovanna apostolico, Presidente “L’invisibile Realtà,” associazione salernitana composta da genitori di bambini speciali.
“L’invisibile Realtà” ha voluto denunciare con forza la testimonianza di una famiglia che si è ritrovata a fare i conti con un preoccupante vuoto assistenziale al pronto soccorso del “Ruggi”. «Non è una denuncia contro il personale ma contro un sistema sanitario che, davanti alla fragilità del disturbo dello spettro autistico, si scopre drammaticamente impreparato», aveva detto a Radio Alfa Giovanna Apostolico. La vicenda di un ragazzo di 14 anni con diagnosi di autismo, colpito da una crisi acuta legata alla sua patologia. In preda al panico e nell’impossibilità di gestire la situazione a casa, è stato portato d’urgenza al pronto soccorso, confidando di trovare l’aiuto necessario. Invece ha trovato un vuoto assistenziale preoccupante. Assoluta gentilezza degli operatori presenti che si sono prodigati, con estrema umanità. Ma la gentilezza non basta quando serve la competenza specialistica. In un’intera struttura d’emergenza non è presente un neuropsichiatra infantile, né una figura formata per gestire crisi comportamentali in soggetti autistici. Insomma, professionisti sanitari visibilmente in difficoltà, che non sapevano letteralmente cosa fare. Ecco l’intervista, in diretta, l’ing. a Gennaro Sosto, Direttore Generale dell’Asl Salerno
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Sosto su autismo
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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