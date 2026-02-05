Autismo, apre a Battipaglia centro diurno dedicato al “Durante di Noi”

Sarà inaugurata sabato 7 febbraio alle 18 a Battipaglia la sede di “Seconda Stella”, che offrirà assistenza alle persone affette da autismo, realizzato grazie alla collaborazione con I Bambini delle Fate.
Il servizio è rivolto a giovani e adulti autistici e nasce per sostenere l’autonomia, l’autodeterminazione e il progetto di vita, offrendo uno spazio strutturato ma accogliente in cui sviluppare competenze quotidiane, relazioni ed esperienze di avviamento al lavoro.
“L’apertura di questo spazio è il frutto del lavoro lungo e articolato, pensato per rispondere in modo concreto e continuativo alle esigenze, alle richieste ed ai bisogni dei ragazzi e delle famiglie” – dichiara la Presidente Annalisa Siano. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 17.00e. È inoltre presente uno sportello di supporto legale sul tema della disabilità e del progetto di vita, a cura dell’Avv. Leonardo Iovino, esperto in diritto scolastico e disabilità.
Annalisa Siano è intervenuta in diretta a Radio Alfa.
