Aumento pedaggio A3. Zuottolo (Forza Italia): “Paghiamo di più per viaggiare peggio”

Il nuovo aumento del pedaggio autostradale sull’A3 – circa il 2% – riaccende il dibattito sulle condizioni della mobilità nell’Agro nocerino sarnese e sulle ricadute economiche per cittadini e imprese.
Sul tema interviene Carmela Zuottolo, responsabile provinciale del Dipartimento Libere Professioni di Forza Italia Salerno, consigliera comunale di San Marzano sul Sarno e imprenditrice nel settore dei trasporti, che esprime una netta contestazione rispetto all’ennesimo incremento tariffario.
“Siamo di fronte all’ennesimo aumento che grava su cittadini, lavoratori e imprese senza che vi sia stato, negli anni, un reale miglioramento delle infrastrutture e dei servizi”, dichiara la Zuottolo intervenendo in diretta a Radio Alfa
Ascolta
aumento pedaggio
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.