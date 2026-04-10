Aumenti per famiglie e turisti a Salerno, le delibere del commissario prefettizio. Il punto con La Città di Salerno

A Salerno crescono le tariffe di mensa e trasporto scolastico che vanno a pesare sui bilanci delle famiglie anche quelle a basso reddito a partire dal nuovo anno scolastico. Aumenti in vista anche per coloro che arrivano in città come turisti: dal primo giugno aumenta l’imposta di soggiorno. Aumenti che si aggiungono a quelli che erano stati previsti nel piano “Salva città” per far quadrare i conti del Comune.
I nuovi rincari sono contenuti nelle delibere approvate dal commissario prefettizio, Vincenzo Panico, anche a causa delle congiunture internazionali, e per il perdurare delle difficoltà finanziarie dell’Ente.
E’ quanto riporta oggi il quotidiano La Città di Salerno. Ne abbiamo parlato con la collega Eleonora Tedesco, autrice dell’articolo
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Eleonora Tedesco su aumenti del Comune di Salerno
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