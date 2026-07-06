Aumentano gli occupati nel Salernitano, migliorata la formazione tra i banchi. Il punto con Gianluca Sollazzo (Il Mattino)

Cresce l’occupazione giovanile ma anche tra gli aduti in provincia di Salerno. E’ quanto emerge dagli ultimi dati Istat. Nel 2025 i salernitani che avevano un impiego erano 396.100, circa 9mila in più del 2024. Il dato più alto in 10 anni. Inoltre tra i giovani tra i 15 ed i 24 anni il tasso di persone attive è del 10,56%.
I dati oggi sono riportati dal Mattino di Salerno in un articolo del collega Gianluca Sollazzo che è intervenuto in diretta raccontandoci anche una bela storia legata al mondo del lavori giovanile.
Ascolta
Gianluca Sollazzo su formazione e lavoro
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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