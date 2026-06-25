Audizione per la riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Per la prima volta un sindaco sentito sulle motivazioni

Si è tenuta ieri, presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati un’audizione nell’ambito dell’esame del disegno di legge del Governo, recante “Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie”.
All’audizione hanno partecipato il sindaco di Sala Consilina Domenico Cartolano e l’onorevole Antonio D’Alessio, componente della Commissione Giustizia.
E’ la prima volta che un sindaco è stato convocato per poter esporre le motivazioni per la richiesta di riapertura del Tribunale di Sala Consilina.
Il presidio di giustizia del Vallo di Diano è stato soppresso nel 2013, nell’ambito della riforma della geografia giudiziaria che ha comportato l’accorpamento del presidio al Tribunale di Lagonegro.
Il Sindaco Cartolano, intervenuto a Radio Alfa, ha ripercorso le motivazioni e le criticità legate a tale scelta, evidenziando le conseguenze sul territorio finito da tempo nel mirino degli interessi delle famiglie malavitose anche di altre province e regioni.
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tribunale sala consilina
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