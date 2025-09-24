Attività estrattive in Campania, la visione del WWF. Il punto con il delegato Raffaele Lauria

24/09/2025 Attualità, Economia, Primo Piano Nessun commento
La Campania è tra le regioni italiane più colpite dagli impatti ambientali derivanti dalle attività estrattive.

Per questo motivo, il WWF  ha trasmesso alla IV Commissione Permanente della Regione Campania, una serie di emendamenti al Disegno di Legge “Disposizioni in materia di estrazioni dai corsi d’acqua, riqualificazione delle cave e contributi e polizze per attività estrattiva. Modifiche alla legge regionale n. 54/1985”. Le osservazioni  intendono rafforzare la tutela degli ecosistemi, introdurre maggiori controlli e garantire che la gestione delle cave e delle estrazioni fluviali avvenga nel rispetto della legalità, della scienza e degli impegni europei. I dragaggi massivi e non regolati stanno compromettendo habitat preziosi per pesci, anfibi e microfauna, oltre a indebolire i cicli naturali dei sedimenti. Per questo, si chiede che ogni estrazione sia subordinata a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e a limiti quantitativi definiti su base scientifica. La Regione dovrebbe inoltre privilegiare le Nature Based Solutions – interventi di rinaturalizzazione e opere ecologiche – in linea con le strategie UE su clima e biodiversità. Il prelievo eccessivo di sabbia e ghiaia favorisce l’erosione costiera e l’instabilità dei corsi d’acqua.

La Campania conta oltre 400 cave dismesse o abusive, spesso abbandonate a degrado e infiltrazioni criminali. La proposta è chiara: la riqualificazione deve puntare su bonifica, rinaturalizzazione e recupero della biodiversità, evitando che la “ricomposizione” diventi un pretesto per nuove attività estrattive. Un piano regionale di recupero ecologico garantirebbe trasparenza e coerenza con gli obiettivi del PNRR. Senza VIA e monitoraggio indipendente, gli impatti cumulativi sfuggono al controllo pubblico. Gli emendamenti prevedono un sistema di monitoraggio continuo, indipendente e con dati accessibili ai cittadini: uno strumento per prevenire contenziosi e rafforzare la fiducia della popolazione. Noi ne abbiamo parlato in diretta con Raffaele Lauria, Delegato WWF. 
Ascolta
Lauria su cave
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

