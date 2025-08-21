Atti vandalici nel PalaSele di Eboli, gravi danni alla struttura

21/08/2025 Cronaca Nessun commento

Atti vandalici nel PalaSele di Eboli, dove ignoti si sono introdotti all’interno della struttura sportiva causando gravi danni.

Hanno agito indisturbati per diverse ore, danneggiando l’impianto elettrico, distruggendo i servizi igienici e portando via gli estintori.

Secondo quanto si apprende, l’intero impianto è stato passato al setaccio, con danni rilevanti anche a lampade, circuiti e attrezzature interne. Ancora da quantificare il valore complessivo dei danni.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. Al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza.

