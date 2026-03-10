Atti sessuali con minorenne e violenza a pubblico ufficiale. Arrestato 45enne rumeno ad Agropoli

Un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità della Romania è stato eseguito dai poliziotti della Squadra Mobile di Salerno, nei confronti di un 45enne rumeno condannato alla pena di 10 anni e 8 mesi, per atti sessuali con minorenne e violenza a pubblico ufficiale.
L’uomo, nel 2022, aveva avuto due rapporti sessuali con una ragazza di 15 anni e, nel corso di un controllo di polizia, aveva causato lesioni a un agente.
L’uomo è stato localizzato in un’abitazione ad Agropoli, in località Moio, dove dallo scorso anno viveva con una connazionale 46enne e i tre figli della donna.
