Atti sessuali con minorenne e violenza a pubblico ufficiale. Arrestato 45enne rumeno ad Agropoli

10/03/2026 Cronaca Nessun commento
Un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità della Romania è stato eseguito dai poliziotti della Squadra Mobile di Salerno, nei confronti di un 45enne rumeno condannato alla pena di 10 anni e 8 mesi, per atti sessuali con minorenne e violenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, nel 2022, aveva avuto due rapporti sessuali con una ragazza di 15 anni e, nel corso di un controllo di polizia, aveva causato lesioni a un agente.

L’uomo è stato localizzato in un’abitazione ad Agropoli, in località Moio, dove dallo scorso anno viveva con una connazionale 46enne e i tre figli della donna.

AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

