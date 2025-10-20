Atrani, installato un sistema di telecamere di monitoraggio ambientale nel vallone del Dragone

Ad Atrani è stato completato l’intervento di installazione di un sistema di telecamere di monitoraggio ambientale nelle aree più impervie del tratto finale del vallone del Dragone, in prossimità delle antiche opere idrauliche borboniche realizzate a protezione del centro abitato.
Le nuove apparecchiature, dotate di tecnologia ad alta definizione e sistemi di trasmissione remota, permetteranno di controllare a distanza l’evoluzione del corso d’acqua, delle pareti rocciose e delle vasche di contenimento, anche in caso di maltempo o di condizioni di criticità idrogeologica.
Questo sistema consentirà di intervenire in modo rapido e mirato in caso di situazioni di rischio, evitando che i tecnici debbano accedere fisicamente in luoghi pericolosi o difficilmente raggiungibili.
