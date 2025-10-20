Atrani, installato un sistema di telecamere di monitoraggio ambientale nel vallone del Dragone

20/10/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Ad Atrani è stato completato l’intervento di installazione di un sistema di telecamere di monitoraggio ambientale nelle aree più impervie del tratto finale del vallone del Dragone, in prossimità delle antiche opere idrauliche borboniche realizzate a protezione del centro abitato.
Le nuove apparecchiature, dotate di tecnologia ad alta definizione e sistemi di trasmissione remota, permetteranno di controllare a distanza l’evoluzione del corso d’acqua, delle pareti rocciose e delle vasche di contenimento, anche in caso di maltempo o di condizioni di criticità idrogeologica.
Questo sistema consentirà di intervenire in modo rapido e mirato in caso di situazioni di rischio, evitando che i tecnici debbano accedere fisicamente in luoghi pericolosi o difficilmente raggiungibili.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia
 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

Notizie correlate

Lascia un Commento