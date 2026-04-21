Atena Lucana, nasce la prima Cooperativa di Comunità del Vallo di Diano

Costituita ad Atena Lucana la prima cooperativa di comunità del Vallo di Diano.
Si tratta della “Cooperativa di Comunità Archivio Atena Impresa sociale”, nata dopo mesi di lavoro e un avviso pubblico promosso dal Comune. Sono 32 i soci aderenti, tra cui associazioni, imprese e cittadini residenti.
Presidente è stato eletto Raffaele Calandriello. Nella fase iniziale la cooperativa sarà impegnata nel progetto “Archivio Atena”, con la realizzazione di un archivio di comunità e l’avvio di servizi legati all’accoglienza e alla formazione. Tra gli obiettivi anche la valorizzazione delle risorse locali, la promozione dello sviluppo sostenibile e il rafforzamento della coesione sociale.
“È una grande soddisfazione essere riusciti a costituire questa prima cooperativa, ora lavoreremo per farla crescere. Ringrazio quanti si sono adoperati per arrivare a questo obiettivo”, ha dichiarato il sindaco, Luigi Vertucci.
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