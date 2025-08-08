Atavica rivalità, no ai tifosi campani per Potenza – Cavese

La prima partita ufficiale della stagione della serie C 2025-2026, Potenza-Cavese, valida per il primo turno della Coppa Italia di categoria, si giocherà allo stadio Viviani sabato 16 agosto, alle 18, ma senza tifosi campani.
Lo ha deciso il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Salerno a causa “dell’atavica rivalità tra le due tifoserie sfociata, in passato, in gravi episodi di violenza e atti intimidatori”.
Il 7 gennaio del 2018, in occasione dell’incontro disputatosi a Potenza, i tifosi locali hanno cercato in più circostanze lo scontro fisico con quelli della Cavese, organizzando perfino agguati lungo il percorso fatto dagli ospiti.
Un agente di Polizia rimase anche ferito. Fu solo la prima volta, anche in altre occasioni di di incontro, nonostante l’adozione di misure organizzative, si sono verificati tafferugli.
Nelle due gare disputate lo scorso campionato è stato necessario adottare misure restrittive tese a vietare la trasferta ai tifosi ospiti.
