Assalto alle spiagge di Salerno nonostante i divieti, il punto con Il Mattino di Salerno

01/06/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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La voglia di sole e mare dei salernitani e dei turisti non conosce ostacoli, anche in questo fine settimana è stata violata la spiaggia Universo Beach a Salerno, nonostante il divieto a causa dei lavori di ripascimento in corso. Occupati anche tutti gli altri spazi liberi di spiaggia.

Complice il ponte della Festa della Repubblica spiagge prese d’assalto in città e in tanti hanno affollato le banchine di imbarco e sbarco dei traghetti  al molo Masuccio Salernitano, diretti o provenienti dalla mete della costiera e le isole del golfo. Questa mattina, abbiamo fatto il punto con Brigida Vicinanza, collega de Il Mattino di Salerno. 

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Brigida Vicinanza su assalto alle spiagge a Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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