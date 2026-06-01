Assalto alle spiagge di Salerno nonostante i divieti, il punto con Il Mattino di Salerno

La voglia di sole e mare dei salernitani e dei turisti non conosce ostacoli, anche in questo fine settimana è stata violata la spiaggia Universo Beach a Salerno, nonostante il divieto a causa dei lavori di ripascimento in corso. Occupati anche tutti gli altri spazi liberi di spiaggia.
Complice il ponte della Festa della Repubblica spiagge prese d’assalto in città e in tanti hanno affollato le banchine di imbarco e sbarco dei traghetti al molo Masuccio Salernitano, diretti o provenienti dalla mete della costiera e le isole del golfo. Questa mattina, abbiamo fatto il punto con Brigida Vicinanza, collega de Il Mattino di Salerno.
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Brigida Vicinanza su assalto alle spiagge a Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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