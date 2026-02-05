Assalti ai bancomat, cinque fermi per banda che ha colpito anche in provincia di Salerno

05/02/2026
E’ una lunga scia di assalti agli sportelli automatici di banche e poste quelli messi a segno anche in provincia di Salerno dalla banda sgominata dai carabinieri di Taranto che ieri sera hanno eseguito cinque fermi nei confronti di presunti appartenenti a una banda specializzata nei colpi ai bancomat con la cosiddetta tecnica della “marmotta”.

Il gruppo, composto da pugliesi, avrebbe operato tra la Puglia, la Basilicata, la Campania e il Lazio. Agli indagati vengono attribuiti almeno 17 assalti, per un bottino complessivo di oltre 170mila euro.

Il gruppo avrebbe agito con modalità strutturate, dai sopralluoghi fino alla fase esecutiva, utilizzando esplosivi capaci di provocare danni ingenti. L’ultimo colpo risale alla notte tra il 2 e il 3 febbraio a Santa Margherita di Savoia. 

