Asparagi. Un grande tesoro della nostra terra.

E’ tempo di asparagi. I nostri campi, in questo periodo sono ricchissimi di asparagi selvatici.
Un piccolo grande tesoro della nostra cucina e molto utili anche per la nostra salute.
Ne abbiamo parlato con la chef Carmela Baglivi.
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asparagi
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