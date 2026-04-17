ASL Salerno premiata al Premio “Persona e Comunità” con il progetto “Le Botteghe della Comunità”

L’ASL Salerno ha ottenuto il primo premio assoluto alla XII edizione del Premio nazionale “Persona e Comunità”, promosso dal Centro Studi Cultura e Società di Torino, grazie al progetto “Le Botteghe della Comunità”.
Il riconoscimento valorizza le migliori esperienze di innovazione sociale e sanitaria finalizzate al miglioramento della qualità della vita dei cittadini attraverso la collaborazione tra pubbliche amministrazioni e volontariato.
Il progetto premiato rappresenta un modello di sanità di prossimità, pensato per le aree interne della provincia di Salerno, che integra servizi sanitari e sociali grazie alla collaborazione tra infermieri, assistenti sociali, farmacisti rurali e volontari del servizio civile.
La sperimentazione coinvolge diversi Comuni e punta a garantire una risposta più immediata ai bisogni dei cittadini, anche attraverso l’utilizzo della telemedicina e il rafforzamento delle reti territoriali.
Secondo la valutazione del comitato scientifico, l’iniziativa rappresenta un esempio concreto di integrazione tra risorse del PNRR e strategie per le aree interne, con un impatto significativo sulla rigenerazione dei servizi e sulla qualità dell’assistenza.
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