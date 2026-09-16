ASL Salerno, nuovo anno scolastico: attenzione a salute e benessere dei giovani

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, l’Asl di Salerno rivolge un augurio a studenti, famiglie, docenti e personale scolastico, sottolineando il ruolo della scuola non solo come luogo di formazione e crescita, ma anche come spazio per promuovere prevenzione, corretti stili di vita e benessere.
L’azienda sanitaria richiama l’importanza di un’alimentazione equilibrata, dell’attività fisica, di un adeguato riposo, dell’igiene personale e delle vaccinazioni raccomandate. Attenzione anche al benessere emotivo di bambini e adolescenti, attraverso ascolto e dialogo e l’individuazione tempestiva di eventuali situazioni di disagio.
L’ASL Salerno assicura il proprio supporto attraverso i servizi territoriali, tra cui Pediatria, Consultori familiari, Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, servizi vaccinali e attività di prevenzione e promozione della salute.
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