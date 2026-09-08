ASL Salerno, nasce l’Ambulatorio di Epilettologia Pediatrica 

L’ASL Salerno ha attivato l’Ambulatorio di Epilettologia Pediatrica, un nuovo servizio dedicato alla diagnosi, alla terapia e al follow-up di bambini e adolescenti affetti da epilessia.
L’ambulatorio avrà una duplice collocazione: presso la Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza di Agropoli e nella sede territoriale di Battipaglia. Nella sede di Agropoli sarà inoltre possibile usufruire del Day Hospital per approfondimenti e prestazioni che richiedono una permanenza più prolungata.
L’obiettivo è garantire alle famiglie un percorso specialistico vicino al luogo di residenza, riducendo la necessità di lunghi spostamenti verso centri lontani per visite, controlli e adeguamenti terapeutici. L’epilessia in età evolutiva richiede infatti competenze altamente specialistiche e un approccio personalizzato, considerando età, sviluppo neuropsicologico, sindrome epilettica, eventuali condizioni associate e risposta ai farmaci.
Elemento centrale del servizio sarà la continuità tra diagnosi, trattamento e monitoraggio nel tempo, indispensabile per verificare efficacia e tollerabilità della terapia e modificarla in relazione alla crescita e all’evoluzione clinica.
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