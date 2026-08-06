ASL Salerno attiva il Centro di ascolto contro lo stress lavoro correlato

L’ASL Salerno ha istituito il Centro di Ascolto, Sostegno e Orientamento sul fenomeno dello stress lavoro correlato nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione.
Il servizio è rivolto ai lavoratori che vivono situazioni di disagio legate all’attività lavorativa e offre colloqui con medici del lavoro e psicologi. Qualora emergano esigenze specifiche, sarà possibile accedere a un percorso clinico di secondo livello personalizzato. Il Centro rappresenta anche un supporto per aziende, datori di lavoro, RSPP, medici competenti e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, fornendo assistenza tecnica nella valutazione e gestione del rischio da stress lavoro correlato. L’accesso è gratuito per tutti gli aventi diritto del territorio dell’ASL Salerno.
Il servizio è attivo ogni giovedì, dalle 15 alle 18, nella sede di via Federico Ricco 50 a Nocera Inferiore. L’iniziativa punta a promuovere il benessere nei luoghi di lavoro e a rafforzare la cultura della prevenzione.
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