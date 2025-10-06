Asl Salerno acquista otto automezzi omologati per il trasporto di sangue 

Otto automezzi omologati per il trasporto di sacche di sangue, emoderivati e organi son ostati acquistati dall’Asl Salerno e destinate agli ospedali di Battipaglia, Eboli, Roccadaspide, Oliveto Citra, Vallo della Lucania (n. 2 automezzi), Polla e Sapri.
L’obiettivo è ottimizzare il servizio di diagnostica di laboratorio e di potenziare la rete di interconnessione fra i presidi ospedalieri e i centri di riferimento, con particolare attenzione all’area Centro–Sud dell’Azienda.
L’introduzione di queste nuove unità mobili consente di garantire un collegamento più efficiente e sicuro tra i laboratori di Patologia Clinica e il Centro Trasfusionale di Eboli- Battipaglia riconosciuto come centro di eccellenza regionale.
“Il servizio di telecontrollo avanzato – spiega l’azienda in una nota – assicura in tempo reale la movimentazione di provette, sacche di sangue ed emoderivati su tutto il territorio aziendale e permette di verificare costantemente, attraverso sistemi di controllo certificati, il rispetto delle temperature di trasporto e delle condizioni di sicurezza, a tutela della qualità dei materiali biologici, della salvaguardia dei pazienti e della sicurezza degli operatori sanitari oltre alla razionalizzazione dei tempi di consegna e una migliore gestione delle urgenze”.
