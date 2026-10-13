Asl, assunto Matteo De Simone; a 26 anni è tra i dirigenti medici più giovani d’Italia 

Ha soltanto 26 anni ma ha un curriculum da fare invidia a un veterano il neo assunto dall’Asl di Salerno. Si tratta del dottor Matteo De Simone che, a soli 26 anni, è uno dei dirigenti medici più giovani d’Italia ad entrare in servizio presso una struttura ospedaliera pubblica.
Il professionista, contrattualizzato a partire dallo scorso mese di settembre, è stato assegnato all’Unità Operativa Complessa di Neurochirurgia del Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Nocera Inferiore. Il dottor De Simone ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia con 110/110, lode e menzione speciale, presso l’Università degli Studi di Salerno.
Nonostante la giovane età, vanta già un prestigioso percorso internazionale, avendo svolto importanti periodi di formazione e attività di ricerca presso alcune delle istituzioni più rinomate al mondo. Inoltre è autore di più di 30 pubblicazioni scientifiche indicizzate su riviste internazionali, su argomenti di neurochirurgia e chirurgia vertebrale mini invasiva, con un h-index (metrica che misura la qualità dei ricercatori) di 12.
Con questo innesto di alto profilo, l’Asl Salerno conferma il proprio impegno nel valorizzare i giovani talenti del territorio e nel potenziare i reparti di eccellenza, offrendo ai cittadini competenze maturate nei principali network scientifici mondiali.
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