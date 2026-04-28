Ascolto e condivisione, le parole chiave dell’azione del nuovo procuratore di Salerno Raffaele Cantone. La riflessione con La Città

28/04/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Continuità con quanto costruito dal predecessore Giuseppe Borrelli. Collegialità nella gestione della Procura, contando sulla collaborazione dell’avvocatura, della Prefettura e delle forze dell’ordine.
Attenzione alla criminalità organizzata così come a quella comune. Approccio deciso nella lotta ai reati contro la pubblica amministrazione, l’immigrazione clandestina e il caporalato. Sono le mission, le priorità del nuovo procuratore capo di Salerno, Raffaele Cantone, che ieri ha preso possesso dei suoi nuovi uffici.

Nel suo discorso, la parola chiave per il procuratore Cantone è condivisione.  “Sono emozionato di essere tornato a lavorare in Campania, che avevo lasciato nel 2006 – ha affermato Cantone -. La provincia di Salerno è un territorio complesso. Ho letto le relazioni della Dia per avere una prima idea, ma approfondiremo tutti gli aspetti di una realtà variegata”. Con il quotidiano La Città di Salerno, insieme al direttore Tommaso Siani, questa mattina, abbiamo fatto delle considerazioni dell’insediamento del procuratore Raffaele Cantone.
Ascolta
Tommaso Siani su insediamento procuratore Cantone
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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