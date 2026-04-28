Ascolto e condivisione, le parole chiave dell’azione del nuovo procuratore di Salerno Raffaele Cantone. La riflessione con La Città

Continuità con quanto costruito dal predecessore Giuseppe Borrelli. Collegialità nella gestione della Procura, contando sulla collaborazione dell’avvocatura, della Prefettura e delle forze dell’ordine.
Attenzione alla criminalità organizzata così come a quella comune. Approccio deciso nella lotta ai reati contro la pubblica amministrazione, l’immigrazione clandestina e il caporalato. Sono le mission, le priorità del nuovo procuratore capo di Salerno, Raffaele Cantone, che ieri ha preso possesso dei suoi nuovi uffici.
Nel suo discorso, la parola chiave per il procuratore Cantone è condivisione. “Sono emozionato di essere tornato a lavorare in Campania, che avevo lasciato nel 2006 – ha affermato Cantone -. La provincia di Salerno è un territorio complesso. Ho letto le relazioni della Dia per avere una prima idea, ma approfondiremo tutti gli aspetti di una realtà variegata”. Con il quotidiano La Città di Salerno, insieme al direttore Tommaso Siani, questa mattina, abbiamo fatto delle considerazioni dell’insediamento del procuratore Raffaele Cantone.
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Tommaso Siani su insediamento procuratore Cantone
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