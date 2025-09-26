Ascea, blitz in un centro di accoglienza. Opere abusive e sovraffollamento, decisa la chiusura

Blitz congiunto dei Carabinieri e della Polizia Municipale di Ascea in un centro di accoglienza per stranieri che ospitava circa 140 persone. È stata accertata la presenza di opere realizzate senza le autorizzazioni necessarie.
Anche i reflui fognari non erano a norma.
Le acque venivano convogliate in una vasca collegata a un vecchio depuratore non funzionante da anni, con conseguente sversamento diretto in un canale collegato con il fiume, causando, dunque, un elevato rischio di inquinamento ambientale con potenziali danni sia alla salute pubblica sia all’ecosistema locale.
Il numero degli occupanti nelle stanze, inoltre, è risultato in più casi superiore al limite consentito. L’impianto è stato sottoposto a sequestro ed è stata informata la Procura della Repubblica che ha disposto gli accertamenti del caso. Intanto, il Comune ha disposto la sospensione immediata dell’autorizzazione all’uso della struttura che, dunque, è stata chiusa.
