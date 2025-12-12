A Salerno,il Natale vale 320 milioni di euro. Ottimo il settore dell’artigianato secondo la Fenailp

12/12/2025
La provincia di Salerno si prepara a un Natale dal forte dinamismo economico, sostenuto da una spesa complessiva stimata in circa 320 milioni di euro.

È il valore del mercato natalizio 2025 secondo le analisi della Fenailp Artigiani.
Il trend segue l’andamento nazionale, con famiglie che, pur mantenendo prudenza, scelgono prodotti che uniscono valore, affidabilità e storia. Un contesto particolarmente favorevole alle imprese artigiane, sempre più apprezzate per creatività, filiera corta e rapporto diretto col consumatore. I settori più dinamici del Natale 2025 sono l’alimentare e le bevande (22%), trainati da dolci tipici, conserve, panettoni artigianali, vini e confezioni da dono, e la cosmetica, il benessere e la cura della persona (40%), che confermano il proprio primato grazie alla domanda crescente di cofanetti, prodotti naturali e idee regalo personalizzate. Come spiega Sergio Casola, Presidente provinciale della Sezione Artigianato.
A completare il quadro, moda, gioielleria e accessori (16%) puntano su piccole serie e creazioni originali, mentre arredo casa, ceramica e artigianato artistico (15%) registrano una domanda crescente di decorazioni, ceramiche vietresi, oggetti d’arte e complementi d’arredo che richiamano la tradizione salernitana. Settori più di nicchia, come editoria artigianale, fotografia e prodotti tecnologici creativi, arricchiscono ulteriormente l’offerta del mercato festivo.
Casola ribadisce: «Le imprese artigiane rappresentano una risorsa economica e culturale. Per consolidare questa crescita occorre un impegno congiunto di associazioni, amministrazioni e operatori: l’artigianato non è solo economia, ma comunità, occupazione e identità. Il Natale può e deve essere la vetrina più potente del nostro territorio».
Il quadro complessivo conferma dunque un Natale 2025 di cauto ma concreto ottimismo: i 320 milioni di euro di spesa stimata testimoniano la vitalità del mercato locale e la crescente attenzione dei consumatori verso qualità, autenticità e territorialità. Le imprese capaci di combinare tradizione e innovazione saranno protagoniste di una stagione ricca di opportunità e visibilità.

