Artigianato e tutela dell’identità. Oggi nostra ospite Simona Paolillo, Segretario di CNA Salerno

Appena rientrata dal Parlamento Europeo a Bruxelles, oggi nostra ospite Simona Paolillo, Segretario di CNA Salerno.
La tutela dell’identità produttiva e delle eccellenze artigiane italiane al centro del dibattito europeo che si è tenuto al Parlamento Europeo di Bruxelles ieri, 22 aprile. L’incontro dal tema “Indicazione Geografica per i Prodotti Artigianali: una grande opportunità per gli artigiani italiani e il Made in Italy”, ha visto confrontarsi istituzioni, rappresentanti delle imprese e organismi europei nella discussione del nuovo quadro normativo dedicato alle Indicazioni Geografiche applicate ai prodotti dell’artigianato. Tra i protagonisti della sessione dedicata alle esperienze sul campo sul panorama nazionale, Simona Paolillo, Segretario di CNA Salerno e Referente del Comitato Promotore per l’IGP Ceramica Vietrese. Ecco la sua testimonianza
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Paolillo su artigianto
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