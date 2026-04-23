Artigianato e tutela dell’identità. Oggi nostra ospite Simona Paolillo, Segretario di CNA Salerno

23/04/2026 Attualità, Economia, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Appena rientrata dal Parlamento Europeo a Bruxelles, oggi nostra ospite Simona Paolillo, Segretario di CNA Salerno.

La tutela dell’identità produttiva e delle eccellenze artigiane italiane al centro del dibattito europeo che si è tenuto al Parlamento Europeo di Bruxelles ieri, 22 aprile. L’incontro dal tema “Indicazione Geografica per i Prodotti Artigianali: una grande opportunità per gli artigiani italiani e il Made in Italy”, ha visto confrontarsi istituzioni, rappresentanti delle imprese e organismi europei nella discussione del nuovo quadro normativo dedicato alle Indicazioni Geografiche applicate ai prodotti dell’artigianato. Tra i protagonisti della sessione dedicata alle esperienze sul campo sul panorama nazionale, Simona Paolillo, Segretario di CNA Salerno e Referente del Comitato Promotore per l’IGP Ceramica Vietrese. Ecco la sua testimonianza
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Paolillo su artigianto
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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