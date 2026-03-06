Arsenale in casa di un ragazzo a Salerno, l’operazione della Squadra Mobile. La riflessione con Tommaso Siani (La Città)

06/03/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
E’ un ragazzo di 21 anni, residente nella zona di Sant’Eustachio a Salerno, l’uomo arrestato ieri dalla Polizia per il possesso di armi, giubbotti antiproiettile, passamontagna e mille euro falsi.

Gli agenti della Squadra Mobile, durante una perquisizione personale e domiciliare, hanno trovato e sequestrato  4 pistole, tra cui un revolver con matricola abrasa e una una pistola semiautomatica, 77 cartucce di vario calibro, due giubbotti antiproiettile di un istituto di vigilanza, un passamontagna, 10 banconote da 100 euro false, un manganello artigianale con fusto in metallo e uno scooter risultato provento di furto. Le indagini proseguono.

Questa mattina, abbiamo commentato l’operazione con il collega Tommaso Siani, direttore del quotidiano La Città di Salerno.
