Arsenale in casa di un ragazzo a Salerno, l’operazione della Squadra Mobile. La riflessione con Tommaso Siani (La Città)

E’ un ragazzo di 21 anni, residente nella zona di Sant’Eustachio a Salerno, l’uomo arrestato ieri dalla Polizia per il possesso di armi, giubbotti antiproiettile, passamontagna e mille euro falsi.
Gli agenti della Squadra Mobile, durante una perquisizione personale e domiciliare, hanno trovato e sequestrato 4 pistole, tra cui un revolver con matricola abrasa e una una pistola semiautomatica, 77 cartucce di vario calibro, due giubbotti antiproiettile di un istituto di vigilanza, un passamontagna, 10 banconote da 100 euro false, un manganello artigianale con fusto in metallo e uno scooter risultato provento di furto. Le indagini proseguono.
Questa mattina, abbiamo commentato l’operazione con il collega Tommaso Siani, direttore del quotidiano La Città di Salerno.
Ascolta
Tommaso Siani su sequestro arsenale
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.