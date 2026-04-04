Arrestato il boss di camorra Roberto Mazzarella. Si nascondeva in un resort a Vietri sul Mare

Si nascondeva in un resort da 1000 euro a notte a Vietri sul Mare dove lo hanno rintracciato i carabinieri la notte scorsa: è finita così la latitanza di Roberto Mazzarella, capo dell’omonimo clan egemone a Napoli e provincia.
L’uomo, che non ha opposto resistenza, era inserito nell’elenco dei latitanti di massima pericolosità del Ministero dell’interno.
Mazzarella, 48 anni, era latitante dal 28 gennaio dello scorso anno ed era sfuggito alla cattura dopo l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del Tribunale di Napoli su richiesta della Dda partenopea con l’accusa di omicidio aggravato dal metodo mafioso.
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