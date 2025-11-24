Arrestati per furto a Salerno, due cittadini georgiani sono stati rimpatriati

24/11/2025 Cronaca Nessun commento
La Polizia di Stato ha eseguito provvedimenti di rimpatrio nei confronti di due cittadini di nazionalità georgiana, che erano stati arrestati nei giorni precedenti per furto aggravato e trattenuti in una struttura di accoglienza temporanea all’interno della Caserma Pisacane di Salerno.

Il personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura ha accompagnato i due stranieri all’aeroporto di Roma Fiumicino, dove sono state completate le procedure previste per l’imbarco sul volo diretto verso il Paese di origine. L’operazione rientra nelle ordinarie attività della Polizia di Stato finalizzate al contrasto dell’immigrazione irregolare, alla tutela della sicurezza pubblica e alla corretta esecuzione dei provvedimenti adottati dall’Autorità giudiziaria.

