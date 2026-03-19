A Roccampiemonte, il menù per dire no alle mafie. Il perchè nelle parole del sindaco Pagano

19/03/2026 Attualità, Cultura, Primo Piano Nessun commento
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I bambini di Roccapiemonte, il 25 marzo, avranno una “speciale lezione” in ricordo delle vittime innocenti delle Mafie grazie ad un’iniziativa che vede insieme il comune, lassociazione Libera e l’azienda Gusto e Co.

Quel giorno infatti, alla mensa scolastica in tutte le scuole di Roccapiemonte, sarà servito un menù interamente realizzato con prodotti provenienti da terreni confiscati alle mafie.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Ne abbiamo parlato quesa mattina in diretta con il sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano

Ascolta
menù per dire no alla mafia
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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