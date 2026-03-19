A Roccampiemonte, il menù per dire no alle mafie. Il perchè nelle parole del sindaco Pagano

I bambini di Roccapiemonte, il 25 marzo, avranno una “speciale lezione” in ricordo delle vittime innocenti delle Mafie grazie ad un’iniziativa che vede insieme il comune, l’associazione Libera e l’azienda Gusto e Co.
Quel giorno infatti, alla mensa scolastica in tutte le scuole di Roccapiemonte, sarà servito un menù interamente realizzato con prodotti provenienti da terreni confiscati alle mafie.
Ne abbiamo parlato quesa mattina in diretta con il sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano
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menù per dire no alla mafia
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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