Armonie Sostenibili, progetto sull’educazione ambientale per l’istituto Sacco di Sant’Arsenio con la Banca Monte Pruno

La Banca Monte Pruno ha partecipato oggi alla presentazione del progetto “Armonie Sostenibili”, un’iniziativa nata dalla sinergia con l’Associazione Ad Alta Voce e RAF Ecologia, realtà attive che fin dalla prima edizione hanno associato educazione musicale alla sensibilizzazione ambientale nelle scuole a beneficio dei più piccoli.
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di integrare ambiente, creatività, formazione e partecipazione, attraverso un percorso innovativo rivolto agli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo “Sacco” di Sant’Arsenio e all’intera comunità locale.
L’incontro è stato aperto dai saluti istituzionali del Comune di Sant’Arsenio, nelle persone dei delegati Consiglieri Annamaria Mazzariello e Maurizio Ippolito.
Tra gli interventi, anche quello del Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico, partner del progetto, insieme a Marianna Costa (RAF Ecologia), Lorenza Scaperrotta (EcoAmbiente Salerno) e Veronica Orlando (Glue Consulenze s.r.l.).
La conferenza è stata coordinata da Valentina Iannone, responsabile e ideatrice del progetto.
Nel suo intervento, il Direttore Generale Cono Federico ha così sintetizzato: “Sostenere progetti come Armonie Sostenibili significa investire nel futuro del nostro territorio. La sostenibilità, per la Banca Monte Pruno, non è solo un tema da raccontare ma un impegno quotidiano fatto di scelte concrete, energie rinnovabili, responsabilità e vicinanza alla comunità. Crediamo molto nel valore educativo di iniziative che uniscono ambiente, creatività e partecipazione, perché sono queste a generare cambiamento reale. Tali azioni, poi, quando rivolte ai piccoli studenti dell’Istituto di Sant’Arsenio diventano un vero e proprio investimento, come già stiamo facendo da diversi anni, sostenendo questa interessante iniziativa”.
Armonie Sostenibili si propone come un percorso capace di andare oltre le aule scolastiche per trasformarsi in un’esperienza collettiva: laboratori, attività pratiche, incontri formativi e momenti di sensibilizzazione coinvolgeranno studenti, ma di conseguenza anche famiglie, istituzioni e associazioni, rafforzando un modello di crescita basato sulla cura dell’ambiente e sul senso di comunità.
