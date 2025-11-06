Armi e munizioni trovate nel blitz della Poliza a Salerno, il punto e la riflessione con Tommaso Siani (La Città di Salerno)

Durante controlli nella zona orientale della città di Salerno è stato arrestato un uomo trovato in possesso di una pistola calibro 9 con matricola abrasa, caricatore rifornito di 6 munizioni e di circa 50 grammi di hashish. L’uomo era già ai domiciliari. In manette, anche un giovane che aveva in casa una pistola calibro 38 con matricola alterata.
Arrestate, in totale, 6 persone per armi e stupefacenti. Sequestrate 4 armi da fuoco clandestine, numerose munizioni di vario calibro, circa 1 chilo e mezzo di cocaina, 250 grammi di hashish, oltre 100 grammi di eroina e la somma di 1700 euro in contanti.
Abbiamo fatto il punto e una riflessione con il collega Tommaso Siani, direttore del quotidiano La Città di Salerno.
