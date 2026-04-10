Arginare la desertificazione delle aree interne, come? Il punto con l’Assessore al Turismo della Regione Campania, Enzo Maraio

Arginare la desertificazione delle aree interne, come ?
Come arginare la desertificazione delle aree interne e valorizzare i territori più marginali? Un tema complesso e, allo stesso tempo, di grande attualità, affrontato al Campus universitario di Fisciano, nell’interessante convegno di studi “Aree interne: da criticità a opportunità tra eccellenze territoriali e turismo”.
Un momento di confronto promosso dall’Osservatorio dell’Appennino Meridionale. Un’esplorazione delle nuove prospettive di sviluppo delle aree interne, mettendo al centro il tema della trasformazione delle criticità in opportunità concrete di crescita. Tra i relatori anche l’Assessore al Turismo della Regione Campania, Enzo Maraio, oggi nostro ospite
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Maraio su aree interne
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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