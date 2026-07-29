Arena del Mare di Minori, spettacoli di grande spessore alla rassegna in programma dal 15 al 31 agosto

E’ stata presentata, martedì 28 luglio 2026, a Minori presso il ristorante Lumos, la rassegna “Arena del Mare di Minori”, in programma dal 15 al 31 agosto. In occasione della conferenza si è svolto un momento di confronto per presentare gli appuntamenti in programma e gli obiettivi culturali dell’iniziativa.
La rassegna si apre con un Dj set a Ferragosto e prosegue con altri eventi. Il 20 agosto lo spettacolo di Biagio Izzo, Il Napoletano di Napoli; Sabato 22 agosto protagonista la grande attrice Lina Sastri in concerto. Prima dell’esibizione, l’artista sarà intervistata da Gigi Marzullo in un talk sulla sua carriera. Domenica 23 agosto Eduardo De Crescenzo in Essenze Jazz, un viaggio nei suoi più grandi successi in chiave inedita.
Il 26 agosto all’Arena del Mare, torna Minori in White, giunta alla 15esima edizione e dedicata quest’anno a La Grande Bellezza, tra scenografie, musica e atmosfera unica. Il 28 agosto L’Arena Stellata, la cena d’autore dedicata ai sapori della Costa d’Amalfi con chef e prodotti d’eccellenza. A chiudere, lunedì 31 agosto, una serata dedicata alla danza e ai giovani talenti con la scuola diretta da Marika Fattorusso. Per parlare del programma della rassegna abbiamo ospitato il sindaco di Minori, Andrea Reale.
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Andrea Reale su rassegna Arena del Mare di Minori
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