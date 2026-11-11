Aree SNAI in Campania, la tagliola del 31 dicembre. Il punto con Enzo Luciano, Presidente UNCEM Campania

7 aree SNAI in Campania al vaglio della scadenza del 31 dicembre.
Nel quadro della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) e del Programma Regionale FESR 2021-2027, emerge con urgenza la necessità di accelerare l’esecuzione dei progetti e degli interventi previsti. Sul piatto ci sono risorse di primissimo piano — complessivamente 98,5 milioni di euro a valere sul fondo FESR — destinate a trasformare le prospettive dei piccoli borghi e delle comunità interne della Campania. A destare forte preoccupazione è però la scadenza del 31 dicembre 2026: entro tale data occorrerà aver stipulato Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) per un importo non inferiore al 70% della dote finanziaria attribuita a ciascuna Area Interna. Questo passaggio è indispensabile per accedere e conservare la premialità del 20% garantita dai meccanismi di programmazione UE. Per il ciclo 2021-2027, la Regione Campania conta 7 aree SNAI complessive, suddivise tra: 4 aree confermate dal ciclo 2014-2020: Alta Irpinia, Cilento Interno, Tammaro Titerno e Vallo di Diano; 3 nuove aree aggiuntive, destinate all’assegnazione delle risorse nazionali: Alto Matese, Sele Tanagro Alburni (SETA) e Fortore Beneventano. “La scadenza del 31 dicembre è prossima; credo sia necessario considerare le diverse difficoltà che i singoli territori SNAI vivono quotidianamente anche in termini burocratici ed amministrativi. Insomma, progettare ed investire nelle aree interne significa, in definitiva, avere quella visione di futuro capace di fermare lo spopolamento, conservare i piccoli borghi, garantire alle nuove generazioni il diritto di scegliere di restare, vivere e costruire il proprio futuro nei luoghi in cui sono nate” ha affermato in diretta, su Radio Alfa oggi, Enzo Luciano, Presidente UNCEM Campania
Luciano su SNAI
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