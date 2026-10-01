Aree interne, il Sindaco di Stio scrive al Governatore Fico 

Il Sindaco di Stio, Giancarlo Trotta, rivolge un accorato appello al Presidente della Giunta Regionale della Campania, Roberto Fico, per porre l’attenzione sulle gravi difficoltà delle aree interne, tra cui lo spopolamento, la chiusura delle scuole, la carenza di servizi e isolamento.
Il comune non condivide una logica di soli finanziamenti a pioggia per opere isolate, ma chiede una programmazione SNAI più oculata e integrata, in grado di generare uno sviluppo duraturo per i territori.
La proposta si articola su tre punti chiave: mobilità sostenibile, con il finanziamento di ciclovie e percorsi ciclopedonali, dotati di segnaletica, punti di ricarica e sistemi di e-bike sharing intercomunali per connettere borghi, sentieri e strutture ricettive; patrimonio durevole: anziché finanziare eventi effimeri, acquistare strutture riutilizzabili (gazebo, stand, palchi) condivise tra più comuni per dotare il territorio di beni durevoli; governance e manutenzione: investire sul rafforzamento amministrativo dei piccoli Comuni con personale qualificato e strutture sovracomunali, garantendo anche la manutenzione continua delle opere realizzate (come i sentieri).
Il sindaco Trotta è intervenuto in diretta a Radio Alfa
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giancarlo trotta
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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